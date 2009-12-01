Поднятие параметров ТИЦ, PR

У меня есть вот такой проект, жил проект себе, развивался помаленьку, продавались ссылки с него в sape

и вот после очередного пересчета PR - он снизился с 2 до 0 и ТИЦ с 20 до 10

Требуется поднятие(восстановление) PR до 2 и поднятия ТИЦ минимум до 50

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