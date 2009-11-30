Требуется прогнать по каталогам и по блогам сайт

Сайт http://masterkrovlia.od.ua построен на Джумле требуется прогнать по каталогам и блогам.

Очень прошу писать то количество каталогов и блогов которое вы предлагаете, и цену!

Цена выше 20 у.е. не рассматривается (или рассматривается если вы мне пообещаете уж очень много чего)