Требуется продвижение в поисковиках

Здравствуйте уважаемые фри-лансеры.

Нашему проекту - overPRO.ru - игры на реальные деньги в Counter Strike 1.6 onLine требуется продвижение в поисковики.

ОПЛАТА:

За топ 10 яндекса от 15 долларов

за топ 1 - от 30 долларов за каждое слово.

РЕГИОН: Москва

Слова и словосочетания:

1) cs

2) cs 1.6

3) мониторинг серверов cs 1.6

4) сервера cs 1.6

5) cs сервера

6) counter strike

7) counter strike 1.6

8) мониторинг cs 1.6

Условия:

-Сео-оптимизация, тексты, вся работа только на ВАС!

-С нашей стороны - доступ к админке и соблюдение ваших условий (joomla!)

Без отзывов здесь или на анологичных сервисах - просьба не писать.