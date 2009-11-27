Нужны вечные ссылки

Доброго времени суток.

Заинтересован в проставлении вечных ссылок на свои сайты (сайтов много) Готов платить, по факту, за проиндексированные Yandex ссылки.

С удовольствием выслушаю предложения по стоимости\источникам ссылок. Заранее спасибо