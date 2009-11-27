Ручной прогон по справочникам, каталогам, доскам

Сайт: http://eurogost.ru/

тема сайта: справочник по сертификации стандартам Евро: Евро 1, Евро 2, Евро 3, Евро 4, Евро 5

задача: прописать еге руками по справочникам, каталогам, поисковикам и т д

списка сайтов у меня нет. это от вас.

по цене: жду от вас цены за одно размещение инфы.

оплачиваться будут только живые линки, после размещения.

я понимаю, что живое размещение происходит не за час, и поэтому могу ждать.

чтобы у вас не было ощущения долгой и пока неоплаченной работы, вы вольны сами выбрать объем работы.

к сожалению нет возможности просматривать сайт: шлите предложения на [email protected]

на сообщения: "постучись в аську - обсудим" отвечать не буду.

спасибо