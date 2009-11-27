Ручной прогон по справочникам, каталогам, доскам

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок272 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт: http://eurogost.ru/

тема сайта: справочник по сертификации стандартам Евро: Евро 1, Евро 2, Евро 3, Евро 4, Евро 5

задача: прописать еге руками по справочникам, каталогам, поисковикам и т д

списка сайтов у меня нет. это от вас.

по цене: жду от вас цены за одно размещение инфы.

оплачиваться будут только живые линки, после размещения.

я понимаю, что живое размещение происходит не за час, и поэтому могу ждать.

чтобы у вас не было ощущения долгой и пока неоплаченной работы, вы вольны сами выбрать объем работы.

к сожалению нет возможности просматривать сайт: шлите предложения на [email protected]

на сообщения: "постучись в аську - обсудим" отвечать не буду.

спасибо

14 лет назад
kyrkunov
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Продвижение сайта на первые позиции

    Есть сайт, который нужно продвинуть до первых мест по нескольким ключевым словам, а так же нужна ежемесячная поддержка этого сайта. Слушаю ваши предложения. Тематика сайта: табачные изделия, сигары, курительные трубки и тп

    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Раскрутка сайта через форумы

    Интересуют форумы связанные с авто бизнесом, обслуживание, продажи и автоклубы. Хотелось бы чтоб на форумах этих сайтов появилась наша "тема" в виде диолога двух человек, когда один спрашивает вопрос связанный по нашей продукции а второй рекомендует ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение и администрировнание autodoctor.com.ua

    Настройки запуск и оптимизация adWords загрузка прайсов на сайты каталоги вывод сайта в ТОП3 по категориям товаров: аккумуляторы, амортизаторы, пружины, тормозные диски и колодки и т.д работа с форумами оптимизация контента написание статей регистрация в каталогах, блогах, соц закладках размещение объявлений на ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Назначить сайту регион "Москва" в выдаче.

    $20

    Нужен опытный seo специалист, чтобы сайт прошел одобрение модерации (Яндекса) по региону Москва и Московская область, в общем нужно провести работы для достижения этой цели. Новички не подойдут.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разместить сайт в DMOZ

    Оплата по факту. Моя логика проста: если есть возможность внести в каталог, то в случае моей неоплаты, думаю, труда не стоит убрать... тематика: доски объявлений общетематические, недвижимость... Тем кто предложит дать аванс или полную предоплату, предложу аналогичную ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Раскрутка сайтов

    Раскрутка сайтов на форумах, постингах в блогах, ЖЖ, пресс-релизах, тематических сайтах, каталогах, досках объявлений и т.д. Всё только на английском языке.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвинуть сайт по НЧ, СЧ, ВЧ

    $500

    Доброго времени суток уважаемые оптимизаторы у меня есть несколько сайтов, мне бы хотелось вложить деньги в продвижение одного или нескольких из них тематики: казино (ру и мультиязычный) хочу сделать такое предложение оптимизаторам, может быть кого-то заинтересует - продвинуть сайт ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать мануал программы Keywords Analyzer SEO

    Нужна консультация по установке и работе программы для парсинга английских ключей Keywords Analyzer SEO Pro. Необходимо написать мануал по установке и использованию, можно записать в видеофайл с пояснениями. Или посоветуйте др. хорошую программу для ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад