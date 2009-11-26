Продвинуть сайт по НЧ, СЧ, ВЧ

Доброго времени суток уважаемые оптимизаторы

у меня есть несколько сайтов, мне бы хотелось вложить деньги в продвижение одного или нескольких из них

тематики: казино (ру и мультиязычный)

хочу сделать такое предложение оптимизаторам, может быть кого-то заинтересует

- продвинуть сайт по множеству релевантных запросов тематики

- продвинуть программное обеспечение данной тематики (если кто знает, такой софт есть robosoft, вот давно его юзаем, но хочется большего)

- необходима прозрачность работы - вы должны объяснять что зачем и куда делается

людям без опыта и примеров работы просьба не беспокоиться.

продвижение должно быть максимально экономным, в том смысле что статьи например уникальные если нужны будут то будем мы их писать и т.д., таким образом бюджет должен идти на покупку мест где сочтете нужным и на оплату вашего умственного труда.