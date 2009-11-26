Продвинуть сайт по НЧ, СЧ, ВЧ

Сайт - http://www.surepassdrivingschool.com/ ПС: google.co.uk Требуется вывести сайт в 10-ку по запросам: Driving Courses - 27 Driving Crash Courses - 45 Driving Instructors - 66 Driving Lessons - 61 Driving School - 244 Driving Schools - 97 Intensive Driving Courses - 26 рядом с запросом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток уважаемые оптимизаторы
у меня есть несколько сайтов, мне бы хотелось вложить деньги в продвижение одного или нескольких из них
тематики: казино (ру и мультиязычный)
хочу сделать такое предложение оптимизаторам, может быть кого-то заинтересует
- продвинуть сайт по множеству релевантных запросов тематики
- продвинуть программное обеспечение данной тематики (если кто знает, такой софт есть robosoft, вот давно его юзаем, но хочется большего)
- необходима прозрачность работы - вы должны объяснять что зачем и куда делается
людям без опыта и примеров работы просьба не беспокоиться.
продвижение должно быть максимально экономным, в том смысле что статьи например уникальные если нужны будут то будем мы их писать и т.д., таким образом бюджет должен идти на покупку мест где сочтете нужным и на оплату вашего умственного труда.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужна консультация по установке и работе программы для парсинга английских ключей Keywords Analyzer SEO Pro. Необходимо написать мануал по установке и использованию, можно записать в видеофайл с пояснениями. Или посоветуйте др. хорошую программу для ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Для бизнес интернет проекта (5 лет) требуется вменяемый человек (корректируется команда- управление проектами - SEO - поддержка клиентов - TOP менеджмент). Данная вакансия имеет отношение к SEO. Нужно: - заниматься продвижением проекта в поисковых системах - другие варианты привлечения ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется консультация маркетолога по продвижению сайта по публикации объявлений. Идея такая: существует сайт cian.ru, он создан для коммутации между агентами по недвижимости, но про него уже прекрасно знают клиенты, а мы создаём сайт, который ни ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо раскрутить интернет-магазин mega-market.kiev.ua в сжатые сроки 1-2 недели. В магазине несколько направлений. Можно заняться 1-2, но с хорошими результатами. Желательно ТОП 5-10 Google. Можем подключить своих сотрудников к написанию статей, ... и другим ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Здравствуйте решил освоить блогун для поднятия тица, но самому нету времени разбираться в тонкостях. нужен человек, кто скажет, как правильно настраивать фильтры и отбирать площадки... весь функционал я уже изучил, поэтому нужна консультация "по сути вопроса", на 5-15 ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно увеличить посещаемость варезника хотя бы до 1000 уников в день. Можно и больше. Указывайте цену за результат, например 30$ за проведение работ, после которых будет стабильно 1000 посещений уникальных. Также, указывайте способы достижения результатов, сроки работ. Временное ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
Стеклоформа формы для стекла тверьстекло-м прессформы mould/glаssmould производство форм формовой чугун стеклоформующие машины горловое стекло черновая форма чистовая форма форма формокомплект/формовой комплект пилотный формокомплект стойкость формовой оснастки формовая оснастка направляющее кольцо венчик нужно вбить в google.ru и те что не вбиты в yandex.ru но в яндекс я почти добил поэтому предлагайте разумные ценыПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется поднять ТИЦ сайта с 0 до тиц 50 (не меньше). Указать: 1) Срок исполнения 2) Цена 3) Какой период продержится (месяцев) 4) Методы поднятия 5) Форма оплаты (по факту, предоплата) 6) Портфолио (если есть) 7) Гарантии.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
Встроенные шкафы купе заказать шкаф купе купить шкаф купе мебель шкафы купе шкаф в прихожую угловые шкафы купе шкафы купе на заказ шкаф-купе в прихожую шкафы купе каталог шкафы купе командор шкафы купе москва шкафы купе угловыеПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт14 лет назад