Продвижение англоязычного сайта в гугле

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки178 просмотров
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Сайт - http://www.surepassdrivingschool.com/

ПС: google.co.uk

Требуется вывести сайт в 10-ку по запросам:

Driving Courses - 27

Driving Crash Courses - 45

Driving Instructors - 66

Driving Lessons - 61

Driving School - 244

Driving Schools - 97

Intensive Driving Courses - 26

рядом с запросом указана текущая позиция на 21.11.2009

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Ваши предложения просьба оставлять по форме:

1. Методы используемые для продвижения

2. Этапы, сроки выполнения

3. Результаты выполнения каждого этапа

4. Цена

Предпочтение отдаётся исполнителям, которые готовы получать оплату по факту, за результат. Особенно первые 2 недели - месяц работы.

14 лет назад
milw0rm
Михаил 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
seo-studio2005
Эдуард 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$119
90 дней
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