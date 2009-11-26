Нужна раскрутка в google.com + yahoo.com

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна раскрутка сайта http://monhyip.net по запросу HYIP в google.com + yahoo.com.

Сейчас по этому запросу в yahoo.com на 10 месте в google.com на 20 месте.

Нужно поднять хотя бы в ТОП 5, а лучше в ТОП 1.

Мои контакты icq 293899 или 293898 другие контакты http://monhyip.net/?a=support

14 лет назад
reload999
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
webgi
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$70
30 дней
  • Похожие заказы

  • Вывести в ТОП 10 Яндекса сайт по миграции

    Необходимо вывести в ТОП 10 Яндекса сайт по миграции, по следующим запросам: разрешение на работу виза виза приглашение приглашение для иностранцев аутстаффинг аутсорсинг фмс квоты на иностранных рабочих мцто миграция трудовая миграция миграционный учет регистрация иностранцев гражданство рф разрешение на временное проживание вид на жительство После вывода так же нужна будет поддержка, ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Прогнать по каталогам

    Всем добрый вечер. Надо прогнать по белым каталогам сайт http://flexywork.com Оплата по факту. Желательно на Приватбанк, но возможно также на ВМ или ЯД.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Продвижение сайта автозапчастей.

    «Под ключ». Продвижение сайта автозапчастей, продажа и покупка осуществляется самими пользователями. Цель — получить постоянных посетителей на сайте, постоянное наполнение сайта запчастями пользователями. От вас требуется в комментариях указать условия работы, стоимость, ваше предложение по количеству. ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поднять ТИЦ

    Ищем людей, которые могут поднимать ТИЦ на промышленном уровне. Приглашаем мы Вас к сотрудничеству на постоянной основе. Кого заинтересовало - пишите на сколько сможете поднять ТИЦ, и сколько сайтов сможете обслуживать. Уточню сразу - поднятие платными ссылками от ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Топ 10 google.com.ua

    Продвижение и оптимизация www.bestparfum.kiev.ua в топ 10 google.com.ua + последующая поддержка. Ключевые слова: духи парфюмерия парфюм

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Задачи для специалиста по Юкоз, СЕО и партнеркам

    Уважаемые фрилансеры. Появилась у меня такая задачка: 1. Приобрел сайт на юкозе. 2. С юкозом до этого никогда дела не имел 3. Бывший владелец помогать не хочет. 4. Сам я - не умею. ________________________ Необходимо: 1. Нужен специалист по Юкозу, сео, разнообразным партнеркам ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад