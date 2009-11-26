Нужна раскрутка в google.com + yahoo.com

Необходимо вывести в ТОП 10 Яндекса сайт по миграции, по следующим запросам: разрешение на работу виза виза приглашение приглашение для иностранцев аутстаффинг аутсорсинг фмс квоты на иностранных рабочих мцто миграция трудовая миграция миграционный учет регистрация иностранцев гражданство рф разрешение на временное проживание вид на жительство После вывода так же нужна будет поддержка, ...
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Нужна раскрутка сайта http://monhyip.net по запросу HYIP в google.com + yahoo.com.
Сейчас по этому запросу в yahoo.com на 10 месте в google.com на 20 месте.
Нужно поднять хотя бы в ТОП 5, а лучше в ТОП 1.
Мои контакты icq 293899 или 293898 другие контакты http://monhyip.net/?a=support
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