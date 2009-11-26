Вывести в ТОП 10 Яндекса сайт по миграции

Поисковые системы (SEO)Закрыт22 заявки291 просмотр
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Необходимо вывести в ТОП 10 Яндекса сайт по миграции, по следующим запросам:

разрешение на работу

виза

виза приглашение

приглашение для иностранцев

аутстаффинг

аутсорсинг

фмс

квоты на иностранных рабочих

мцто

миграция

трудовая миграция

миграционный учет

регистрация иностранцев

гражданство рф

разрешение на временное проживание

вид на жительство

После вывода так же нужна будет поддержка, так что ищу ответственного и порядочного исполнителя.

Жду ваших предложений уважаемые.

14 лет назад
vit_msk
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
21 отзыв
Выбранный исполнитель
stas_0n
37 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$200
60 дней
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