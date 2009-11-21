Продвижение проекта в поисковых системах

Сайт - http://www.surepassdrivingschool.com/ ПС: google.co.uk Требуется вывести сайт в 10-ку по запросам: Driving Courses - 27 Driving Crash Courses - 45 Driving Instructors - 66 Driving Lessons - 61 Driving School - 244 Driving Schools - 97 Intensive Driving Courses - 26 рядом с запросом ...
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Для бизнес интернет проекта (5 лет) требуется вменяемый человек (корректируется команда- управление проектами - SEO - поддержка клиентов - TOP менеджмент).
Данная вакансия имеет отношение к SEO.
Нужно:
- заниматься продвижением проекта в поисковых системах
- другие варианты привлечения посетителей (работа с соответсвующим ПО)
- привлечение и координация работы партнеров сайта (на данный момент почти 1500 неактивных партнеров)
Требования:
- опыт в SEO
Оплата:
Ваши предложения для долгосрочного сотрудничества
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