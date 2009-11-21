Продвижение интернет-магазина

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок210 просмотров
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Необходимо раскрутить интернет-магазин mega-market.kiev.ua в сжатые сроки 1-2 недели. В магазине несколько направлений. Можно заняться 1-2, но с хорошими результатами. Желательно ТОП 5-10 Google. Можем подключить своих сотрудников к написанию статей, ... и другим работам. Нужен опытный человек с готовой и проверенной стратегией. Пожалуйста указывайте конкретные цены. Лучше в icq или на почту - быстрее рассмотрим.

14 лет назад
mishkol
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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