Продвижение интернет-магазина

Необходимо раскрутить интернет-магазин mega-market.kiev.ua в сжатые сроки 1-2 недели. В магазине несколько направлений. Можно заняться 1-2, но с хорошими результатами. Желательно ТОП 5-10 Google. Можем подключить своих сотрудников к написанию статей, ... и другим работам. Нужен опытный человек с готовой и проверенной стратегией. Пожалуйста указывайте конкретные цены. Лучше в icq или на почту - быстрее рассмотрим.