Вбить запросы в поисковики.

Нужна раскрутка сайта http://monhyip.net по запросу HYIP в google.com + yahoo.com. Сейчас по этому запросу в yahoo.com на 10 месте в google.com на 20 месте. Нужно поднять хотя бы в ТОП 5, а лучше в ТОП 1. Мои ...