Поднять ТИЦ 50

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок187 просмотров
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Требуется поднять ТИЦ сайта с 0 до тиц 50 (не меньше). Указать:

1) Срок исполнения

2) Цена

3) Какой период продержится (месяцев)

4) Методы поднятия

5) Форма оплаты (по факту, предоплата)

6) Портфолио (если есть)

7) Гарантии.

14 лет назад
steba
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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