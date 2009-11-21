Нужно увеличить посещаемость варезника хотя бы до 1000 уников в день. Можно и больше.

Указывайте цену за результат, например 30$ за проведение работ, после которых будет стабильно 1000 посещений уникальных.

Также, указывайте способы достижения результатов, сроки работ.

Временное увеличение, сливание трафика и т.п. методы не нужны! Результат будет по статистике ливинтернет. Сайту более 6 месяцев. Более подробно о сайте можно узнать на нем самом, http://onovom.com. Сайт не мой, поэтому вопросы задавайте четкие, чтобы я могу спросить у друга. Но отвечать по проекту буду я.

Все остальное предлагать не нужно!!!! Интересует результат, а не прогоны по каталогам!!!

Также, указывайте контакты (асю), чтобы можно было связаться с понравившимся исполнителем и оговорить все детали. Оплата только по факту всех работ ВМЗ или Контакт.