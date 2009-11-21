Сайт - http://www.surepassdrivingschool.com/ ПС: google.co.uk Требуется вывести сайт в 10-ку по запросам: Driving Courses - 27 Driving Crash Courses - 45 Driving Instructors - 66 Driving Lessons - 61 Driving School - 244 Driving Schools - 97 Intensive Driving Courses - 26 рядом с запросом ...
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Нужно увеличить посещаемость варезника хотя бы до 1000 уников в день. Можно и больше.
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Временное увеличение, сливание трафика и т.п. методы не нужны! Результат будет по статистике ливинтернет. Сайту более 6 месяцев. Более подробно о сайте можно узнать на нем самом, http://onovom.com. Сайт не мой, поэтому вопросы задавайте четкие, чтобы я могу спросить у друга. Но отвечать по проекту буду я.
Все остальное предлагать не нужно!!!! Интересует результат, а не прогоны по каталогам!!!
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