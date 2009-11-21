Требуется консультация маркетолога и продвижение

Требуется консультация маркетолога по продвижению сайта по публикации объявлений. Идея такая: существует сайт cian.ru, он создан для коммутации между агентами по недвижимости, но про него уже прекрасно знают клиенты, а мы создаём сайт, который ни в коем случае не будет в поисковых системах и при первом попадании туда будет переноситься на другой урл. нужно раскрутить сайт только среди агентов и заставить их публиковать там объявления.