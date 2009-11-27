Раскрутка сайта через форумы

Интересуют форумы связанные с авто бизнесом, обслуживание, продажи и автоклубы.

Хотелось бы чтоб на форумах этих сайтов появилась наша "тема" в виде диолога двух человек, когда один спрашивает вопрос связанный по нашей продукции а второй рекомендует нас.

Сценарий напишим сами.

От Вас требуется разместить наши обьявления на форумах.

Пишите сразу стоимость и какой обьем сайтов вы можете нам предложить.

Оплата только в рублях!