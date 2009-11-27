Разместить сайт в DMOZ

Оплата по факту. Моя логика проста: если есть возможность внести в каталог, то в случае моей неоплаты, думаю, труда не стоит убрать...

тематика: доски объявлений общетематические, недвижимость...

Тем кто предложит дать аванс или полную предоплату, предложу аналогичную услугу: выведу в топ 1 Яндекса за 50 баксов по любому запросу или размещу в ЯК за 50 баксов... По 100% предоплате и дам кошель...

Логика, думаю, ясна.

В общем, вариант только один - по факту.