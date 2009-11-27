Разместить сайт в DMOZ

Раскрутка сайтов на форумах, постингах в блогах, ЖЖ, пресс-релизах, тематических сайтах, каталогах, досках объявлений и т.д. Всё только на английском языке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оплата по факту. Моя логика проста: если есть возможность внести в каталог, то в случае моей неоплаты, думаю, труда не стоит убрать...
тематика: доски объявлений общетематические, недвижимость...
Тем кто предложит дать аванс или полную предоплату, предложу аналогичную услугу: выведу в топ 1 Яндекса за 50 баксов по любому запросу или размещу в ЯК за 50 баксов... По 100% предоплате и дам кошель...
Логика, думаю, ясна.
В общем, вариант только один - по факту.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Жду от вас цены, кол-во по каждой позиции, сроки выполнения, отчётность.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Доброго времени суток уважаемые оптимизаторы у меня есть несколько сайтов, мне бы хотелось вложить деньги в продвижение одного или нескольких из них тематики: казино (ру и мультиязычный) хочу сделать такое предложение оптимизаторам, может быть кого-то заинтересует - продвинуть сайт ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужна консультация по установке и работе программы для парсинга английских ключей Keywords Analyzer SEO Pro. Необходимо написать мануал по установке и использованию, можно записать в видеофайл с пояснениями. Или посоветуйте др. хорошую программу для ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Для бизнес интернет проекта (5 лет) требуется вменяемый человек (корректируется команда- управление проектами - SEO - поддержка клиентов - TOP менеджмент). Данная вакансия имеет отношение к SEO. Нужно: - заниматься продвижением проекта в поисковых системах - другие варианты привлечения ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется консультация маркетолога по продвижению сайта по публикации объявлений. Идея такая: существует сайт cian.ru, он создан для коммутации между агентами по недвижимости, но про него уже прекрасно знают клиенты, а мы создаём сайт, который ни ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо раскрутить интернет-магазин mega-market.kiev.ua в сжатые сроки 1-2 недели. В магазине несколько направлений. Можно заняться 1-2, но с хорошими результатами. Желательно ТОП 5-10 Google. Можем подключить своих сотрудников к написанию статей, ... и другим ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Здравствуйте решил освоить блогун для поднятия тица, но самому нету времени разбираться в тонкостях. нужен человек, кто скажет, как правильно настраивать фильтры и отбирать площадки... весь функционал я уже изучил, поэтому нужна консультация "по сути вопроса", на 5-15 ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно увеличить посещаемость варезника хотя бы до 1000 уников в день. Можно и больше. Указывайте цену за результат, например 30$ за проведение работ, после которых будет стабильно 1000 посещений уникальных. Также, указывайте способы достижения результатов, сроки работ. Временное ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
Стеклоформа формы для стекла тверьстекло-м прессформы mould/glаssmould производство форм формовой чугун стеклоформующие машины горловое стекло черновая форма чистовая форма форма формокомплект/формовой комплект пилотный формокомплект стойкость формовой оснастки формовая оснастка направляющее кольцо венчик нужно вбить в google.ru и те что не вбиты в yandex.ru но в яндекс я почти добил поэтому предлагайте разумные ценыПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад