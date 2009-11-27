Настроить Adwords и Директ

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки167 просмотров
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Не могу понять раньше цена за клик была 0,01-0,03 долара, сейчас показов нет и написано минимальная цена для показа на стр 0,11-0,15 долара.

Это дорого. Может можно настроить за приемлемую цену.

Ключевые слова: все что связано с Крымским отдыхом

14 лет назад
George28
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад