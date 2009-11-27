Настроить Adwords и Директ

Не могу понять раньше цена за клик была 0,01-0,03 долара, сейчас показов нет и написано минимальная цена для показа на стр 0,11-0,15 долара.

Это дорого. Может можно настроить за приемлемую цену.

Ключевые слова: все что связано с Крымским отдыхом