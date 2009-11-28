Установка ссылок

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки184 просмотра
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Необходимо провести рекламу строительного сайта установки ссылок на тематических ресурсах. Интересует ручная качественная работа.

Требования:

- автоматические прогоны НЕприемлемы

- ссылка не должна быть закрыта от индексирования

- не принимаются ссылки с каталогов, линкопомоек и говносайтов.

- ссылки должны быть прямые, без редиректа

Возможные типы ресурсов для размещения ссылок:

- Блоги

- Форумы

- Новостные сайты

Оплата партиями по 100 ссылок.

Схема оплаты такая: вы предоставляете отчет (адреса на страницы, где размещена ссылка), я его проверяю и оплачиваю.

14 лет назад
zenden26
Виталий 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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