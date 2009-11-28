Установка ссылок

Необходимо произвести размещение статей на сайтах позволяющих бесплатное размещение. Сотрудничать буду только с тем кто сможе подтвердить свою компетентность в данном вопросе. Статьи тематикой "мать и дитя" со ссылкой на http://mama-rebenok.ru Те кто не сможет гарантировать размещение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо провести рекламу строительного сайта установки ссылок на тематических ресурсах. Интересует ручная качественная работа.
Требования:
- автоматические прогоны НЕприемлемы
- ссылка не должна быть закрыта от индексирования
- не принимаются ссылки с каталогов, линкопомоек и говносайтов.
- ссылки должны быть прямые, без редиректа
Возможные типы ресурсов для размещения ссылок:
- Блоги
- Форумы
- Новостные сайты
Оплата партиями по 100 ссылок.
Схема оплаты такая: вы предоставляете отчет (адреса на страницы, где размещена ссылка), я его проверяю и оплачиваю.
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