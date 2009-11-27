Маленькая консультация по "Снежинску"

Нужна небольшая консультация по этому алгоритму. Проект только для тех, у кого есть реальные положительные результаты продвижения ПОСЛЕ прикрутки снежинска. И второе требование - репа на серчах от 20.000.

Мне нужно уяснить всего несколько вопросов. Не дольше 10 мин. В предложении прошу указывать стоимость и ссылку на Ваш профиль на серчах.