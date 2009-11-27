Нужна раскрутка

Доброго времени суток. Заинтересован в проставлении вечных ссылок на свои сайты (сайтов много) Готов платить, по факту, за проиндексированные Yandex ссылки. С удовольствием выслушаю предложения по стоимости\источникам ссылок. Заранее спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется раскрутить сайт посвященный
КАСКО, ОСАГО и комиссионному оформлению автомобилей.
Если сработаемся, будут еще заказы. На данном этапе интересуют цены и сроки.
Желательны ссылки на уже раскрученные Вами сайты.
Ищется человек который занимается профессионально ТОЛЬКО раскруткой и проживающий в Москве. Студии предлагающие весь спектр услуг. Не интересуют.
Указывайте телефон, аську или е-маил.
Спасибо.
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