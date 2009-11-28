Необходимо произвести размещение статей на сайтах позволяющих бесплатное размещение.

Сотрудничать буду только с тем кто сможе подтвердить свою компетентность в данном вопросе.

Статьи тематикой "мать и дитя" со ссылкой на http://mama-rebenok.ru

Те кто не сможет гарантировать размещение как минимум 100 статей, обращаться в крайнем случае.