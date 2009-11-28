Постоянные ссылки с сайтов, много

Необходимо составление проектов для allsubmitter под ключ, с заполнением всех полей и регистрацией почты. Объемы хорошие, ищем 1 исполнителя который сможем закрыть эту нашу потребность Главный критерий цена, с учетом объема интересует хорошая скидка от Ваших обычных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно много вечных ссылок.
Условия:
- Ссылки не покупные (не биржи, не сапа и т.п.)
- Ссылки должны быть открыты для индексации ПС
- Минимальное кол-во ссылок для оплаты 100 штук (более 100)
- Не интересуют ссылки с каталогов и подобных линкопомоек
- Одна ссылка с одного домена
- Должны быть проиндексированы
Указывайте метод, цену за 100 ссылок.
Также, готов обсудить отдельно покупку вечных ссылок на конкретных площадках.
Все предложения скрыты.
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