Оптимизировать Joomla под SEO

Нужно много вечных ссылок. Условия: - Ссылки не покупные (не биржи, не сапа и т.п.) - Ссылки должны быть открыты для индексации ПС - Минимальное кол-во ссылок для оплаты 100 штук (более 100) - Не интересуют ссылки с каталогов и ...
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Необходимо обработать Joomla! под SEO, т.е. установить хаки, патчи и прочее чтобы можно было свободно устанавливать отдельные Title, Keywords, description в компонентах: Sobi2, ADSmanager.
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