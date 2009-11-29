Вывод сайтв топ-10 google.com.ua

$1000
Поисковые системы (SEO)Закрыт16 заявок327 просмотров
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Для начала просьба отписывать примерные стоимость и сроки за которые вы можете взяться это сделать.

Сам сайт представляет собой сайт юридической конторы, который только недавно был зарегестрирован, приток клиентов минимальный, соответственно хотелось бы его увеличить. Понятное дело что отчасти это связано с плохим дизайном и не проводилась SEO-Оптимизация и прочие манипуляции. Относительно этого тоже можно было бы услышать ваши советы. Но пока основная цель вывод в топ.

Сами ключевые запросы по которым нужно осуществить вывод.Юридические услуги,консультации юриста,юридическое сопровождение.

Кроме того – отписывайтесь и по поводу времени необходимого для работ по выводу и другие ваши условия, а также гарантии с вашей стороны и методы поднятия, которые должны быть белыми.

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14 лет назад
Magnus_GLU
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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