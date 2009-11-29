Попасть в ЯК

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки188 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разместить несколько сайтов (сначала один для пробы) в ЯК. Разумеется цена должна быть ниже заявленной 12500. Сайт по рекламе (информационный), о видах рекламы. Если кто может это сделать, пишите цену, сроки и условия. Простая подача заявки не нужна, сами умеем писать письма.

Все предложения скрыты.

14 лет назад
titanikor
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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