Создание анкоров для сайта

Нужно разместить несколько сайтов (сначала один для пробы) в ЯК. Разумеется цена должна быть ниже заявленной 12500. Сайт по рекламе (информационный), о видах рекламы. Если кто может это сделать, пишите цену, сроки и условия. Простая ...