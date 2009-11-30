Необходимы консультация/рекомендации по SEO

Здравствуйте уважаемые фри-лансеры. Нашему проекту - overPRO.ru - игры на реальные деньги в Counter Strike 1.6 onLine требуется продвижение в поисковики. ОПЛАТА: За топ 10 яндекса от 15 долларов за топ 1 - от 30 долларов ...
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Здравствуйте!
Необходимо посмотреть на сайт MyMall.ua и указать на недостатки и на неиспользуемые возможности с точки зрения SEO. Цель: повысить посещаемость за счет поисковиков. Нужен человек с опытом.
Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки.
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