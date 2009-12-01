Добрый день! проекту необходимо поднять показатели... банальный прогон по каталогам мало интересен, так как ничего толком не приносит - проверено временем! помимо этого многие из Вас СЕО фрилансеров при введении данных делают ужаснейшие граматические ошибки в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В день заходит около 500. Надо поднять посещалку, чтобы в дальнейшем держалась постоянно. Готов заплатить больше, за обучение, как вы это будете делать.
От вас цена/примерная будущая посещалка/сроки.
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