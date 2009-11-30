Требуется продвинуть сайт комп. курсов.

Для начала просьба отписывать примерные стоимость и сроки за которые вы можете взяться это сделать. Сам сайт представляет собой сайт юридической конторы, который только недавно был зарегестрирован, приток клиентов минимальный, соответственно хотелось бы его увеличить. Понятное ...