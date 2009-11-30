Необходимо продвижение софта.

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок166 просмотров
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Всех привествую, есть некий софт казино тематики (анализатор рулетки), он бесплатен. Необходимо произвести раскрутку софта, т.е. добавить его в софтовые каталоги, на варез сайты и т.п. ресурсы. Раскрутку робософтом не предлагать, приоритет посещаемым ресурсам и раскрутке по собственным базам. С ценами за размещение на одногм сайте \ количеством всего сайтов пишите в личку. Софт имеет очень яркий и эргономичный интерфейс, лучше чем у конкурентов.

14 лет назад
my_killer
Максим 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
haxid
38 летРоссия
17 лет в сервисе
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9 лет назад
14 лет назад
$500
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html-BepcTka
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