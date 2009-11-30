Необходимо продвижение софта.

Добрый день! проекту необходимо поднять показатели... банальный прогон по каталогам мало интересен, так как ничего толком не приносит - проверено временем! помимо этого многие из Вас СЕО фрилансеров при введении данных делают ужаснейшие граматические ошибки в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всех привествую, есть некий софт казино тематики (анализатор рулетки), он бесплатен. Необходимо произвести раскрутку софта, т.е. добавить его в софтовые каталоги, на варез сайты и т.п. ресурсы. Раскрутку робософтом не предлагать, приоритет посещаемым ресурсам и раскрутке по собственным базам. С ценами за размещение на одногм сайте \ количеством всего сайтов пишите в личку. Софт имеет очень яркий и эргономичный интерфейс, лучше чем у конкурентов.
- Похожие заказы
- $50Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые мастера. Отредактировал ключевые запросы (в приложении) Адрес сайта там же Большая просьба присылайте Ваши предложения на почту (mobilurebi сабака мэйл .ru) с детальным описанием цен, сроков, и приблизительными методами раскрутки. На вопрос "какой у меня бюджет?" не ...Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт14 лет назад
Существует портал, который функционирует. Требуется оптимизировать все тексты, которые имеются на сайте под поисковые системы+ прописать. Вопросы и предложения писать в приватные сообщения. Предпочтение работникам из Киева.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад
Вывести на передовые позиции сайт. Яндекс хотя бы в десятку: http://drivesolutions.com.ua/ Жду предложений. Главное цена и сроки. Продвижение по Украине. Ключевые слова: редуктор, мотор-редуктор, электродвигатель, итальянский редуктор Сколько будет стоить продвижение по этим словам. ТОП-10 в основных поисковиках.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт14 лет назад
Белыми методами. Ваши предложения шлите сразу на [email protected] Интересуют КОНКРЕТНЫЕ цифры - что вы предлагаете, количество предполагаемых посетителей и тп. Сайт psg-stroy.ruПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Сайт http://masterkrovlia.od.ua построен на Джумле требуется прогнать по каталогам и блогам. Очень прошу писать то количество каталогов и блогов которое вы предлагаете, и цену! Цена выше 20 у.е. не рассматривается (или рассматривается если вы мне пообещаете уж ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Для начала просьба отписывать примерные стоимость и сроки за которые вы можете взяться это сделать. Сам сайт представляет собой сайт юридической конторы, который только недавно был зарегестрирован, приток клиентов минимальный, соответственно хотелось бы его увеличить. Понятное ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени. Нужно создать анкоры для биржи ссылок. Полностью оформить с ссылками и околоссылочным текстом, для сапы. Тематика магазин дет. одежды Можно писать 494430057 Не забывайте сразу указывать цену за 1000 ссылок.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо посмотреть на сайт MyMall.ua и указать на недостатки и на неиспользуемые возможности с точки зрения SEO. Цель: повысить посещаемость за счет поисковиков. Нужен человек с опытом. Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Собственно сейчас ТИЦ 30.... ПР2... нужно поднять ТИЦ до 100. Тематика - города и регионы. Пишите свои предложения по цене, срокам и методам продвиженияПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад