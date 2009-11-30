Поднять ТИЦ, PR

Добрый день!

проекту необходимо поднять показатели...

банальный прогон по каталогам мало интересен, так как ничего толком не приносит - проверено временем! помимо этого многие из Вас СЕО фрилансеров при введении данных делают ужаснейшие граматические ошибки в ключевиках и описании! Для моего проекта плохой пиар не допустим...

интересует что и как Вы собираетесь делать... отпишите пожалуйста Ваши действия, возможный прирост показателей, сроки и конечно же цены!

ПС: Пожалуйста не пишите в личку, отпишитесь здесь и если нужно я Вам отвечу!