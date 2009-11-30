Продвижение сайта строительной тематики

Здравствуйте, уважаемые мастера. Отредактировал ключевые запросы (в приложении) Адрес сайта там же Большая просьба присылайте Ваши предложения на почту (mobilurebi сабака мэйл .ru) с детальным описанием цен, сроков, и приблизительными методами раскрутки. На вопрос "какой у меня бюджет?" не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Белыми методами. Ваши предложения шлите сразу на [email protected]
Интересуют КОНКРЕТНЫЕ цифры - что вы предлагаете, количество предполагаемых посетителей и тп.
Сайт psg-stroy.ru
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Здравствуйте уважаемые фри-лансеры. Нашему проекту - overPRO.ru - игры на реальные деньги в Counter Strike 1.6 onLine требуется продвижение в поисковики. ОПЛАТА: За топ 10 яндекса от 15 долларов за топ 1 - от 30 долларов ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Сайт http://masterkrovlia.od.ua построен на Джумле требуется прогнать по каталогам и блогам. Очень прошу писать то количество каталогов и блогов которое вы предлагаете, и цену! Цена выше 20 у.е. не рассматривается (или рассматривается если вы мне пообещаете уж ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Для начала просьба отписывать примерные стоимость и сроки за которые вы можете взяться это сделать. Сам сайт представляет собой сайт юридической конторы, который только недавно был зарегестрирован, приток клиентов минимальный, соответственно хотелось бы его увеличить. Понятное ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени. Нужно создать анкоры для биржи ссылок. Полностью оформить с ссылками и околоссылочным текстом, для сапы. Тематика магазин дет. одежды Можно писать 494430057 Не забывайте сразу указывать цену за 1000 ссылок.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо посмотреть на сайт MyMall.ua и указать на недостатки и на неиспользуемые возможности с точки зрения SEO. Цель: повысить посещаемость за счет поисковиков. Нужен человек с опытом. Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Собственно сейчас ТИЦ 30.... ПР2... нужно поднять ТИЦ до 100. Тематика - города и регионы. Пишите свои предложения по цене, срокам и методам продвиженияПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно разместить несколько сайтов (сначала один для пробы) в ЯК. Разумеется цена должна быть ниже заявленной 12500. Сайт по рекламе (информационный), о видах рекламы. Если кто может это сделать, пишите цену, сроки и условия. Простая ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо обработать Joomla! под SEO, т.е. установить хаки, патчи и прочее чтобы можно было свободно устанавливать отдельные Title, Keywords, description в компонентах: Sobi2, ADSmanager.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно много вечных ссылок. Условия: - Ссылки не покупные (не биржи, не сапа и т.п.) - Ссылки должны быть открыты для индексации ПС - Минимальное кол-во ссылок для оплаты 100 штук (более 100) - Не интересуют ссылки с каталогов и ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад