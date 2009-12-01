Продвижение развлекательного блога

Требуются специалисты по продвижению развлекательного блога на пивную тематику. Сайт новый. Тоесть начинать придёться с нуля. Я в этом не специалист, поэтому ищу того кому можно объяснить, что нужно делать "на пальцах". На счёт оплаты, тоже ничего не могу сказать т.к. не знаю сколько это вообще стоит. По большому счёт я дажде не знаю какой объём работы нужно выполнять. В идеале нужно, чтобы человек посмотрел сайт, сказал что нужно сделать, сколько это займёт времени и сколько это будет стоить.

Расчитываю на долговременное сотрудничество.

Адрес сайта www.opivo.ru