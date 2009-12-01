Необходимо оптимизировать SocialEngine

$20
Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки195 просмотров
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Привет. есть сайт pitomec.ck.ua

необходимо оптимизировать тайтлы и мета в соотвествии с нормами СЕО.

жду ваших предложений.

опыт работы с движком обязателен. спасибо.

14 лет назад
biotok
Влад 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов