Необходимо оптимизировать SocialEngine

Продвижение в ТОП10 яндекса по одному запросу запрос "смотреть фильмы онлайн" сайт 1movie.ru
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Привет. есть сайт pitomec.ck.ua
необходимо оптимизировать тайтлы и мета в соотвествии с нормами СЕО.
жду ваших предложений.
опыт работы с движком обязателен. спасибо.
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