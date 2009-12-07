Регистрация сайта в каталогах

Поисковые системы (SEO)Завершен14 заявок278 просмотров
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Необходимо зарегистрировать сайт в украинских и российких тематических каталогах. НЕ АВТОМАЧЕСКАЯ регистрация!

14 лет назад
predtech
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Phil900
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$3
3 дня
Исполнитель информировал о ходе выполнеия, выполнил взятые обязательство и отчитался. Спасибо. Все хорошо
Приятно с человеком работать, надеюсь на сотрудничество дальше. Удачи!