Нужно поднять тиц на 20-40 для сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок176 просмотров
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Требуется абсолютно нулевой сайт поднять до ТИЦ 20-40

Позиции в поиске не интересуют, интересует только нарастить ТИЦ при минимальном бюджете.

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14 лет назад
den44
Семён 
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад