Распиарить конкурс в блогосфере

Сайт www.m-lift.ru Интересует продвижение в Яндекс и Гугл в первую десятку. Ключевики - до 20 штук. Вот основные: реклама в лифтах расклейка в лифтах реклама в подъезде расклейка объявлений проведение промоакций Обязательно расчитывайте стоимость по фразам. Обязательно УКАЗЫВАЙТЕ СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!
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Делаю конкурс на слоган для сайта. Нужно распиарить в блогосфере. Цель - побольше участников. Расскажите как и стоимость.
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