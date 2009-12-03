Повышение посещаемости 2

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Внимательно прочитайте нижеследующий текст, прежде чем делать предложение.

Есть сайт http://imagec.ru Аукцион радио товаров. Стоит реклама от бегуна.

Нужно привлечь посетителей, которым этот сайт на самом деле интересен.

Без услуг сайтов платных кликов. Бегун не разрешает это делать.

Прошу обращатся только тех кто:

а) Подробно и без специфических термиов типа "пост, траф, топ, и тд" обьяснит каким образом он

собирается это сделать. Фразы типа раскручу в яндексе не катят.

б) Сроки не более 3-х недель. (+-3-4 дня)

в) Не берёт предолаты (если же нужны деньги, хотя не понятно для чего, пусть покажет мне куда

платить и обьяснит зачем)

Оплата только по результату.

14 лет назад
mms-c
54 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Juliana_4oko
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$1
7 дней
Взялась за работу и, через некоторое время пропала.