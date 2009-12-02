Проект для Иванова Антонинка (mskliving)

С этой дамой вышел прокол. Мошенничество в чистом виде. Договорились на сто тицев за два месяца за двести уёв. Сто уёв в качестве предоплаты было отправлено 12 декабря. К январю тиц вырос на десять пунктов, до конца месяца снова упал. Работа не выполнена, предоплата не возвращена. В раздумьях - а не навестить ли мне ОБЭП.