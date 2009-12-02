Проект для Иванова Антонинка (mskliving)

$200
Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка168 просмотров
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Поднять тиц сайта

14 лет назад
retail
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mskliving
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
18 отзывов(-8)
14 лет назад
$200
60 дней
С этой дамой вышел прокол. Мошенничество в чистом виде. Договорились на сто тицев за два месяца за двести уёв. Сто уёв в качестве предоплаты было отправлено 12 декабря. К январю тиц вырос на десять пунктов, до конца месяца снова упал. Работа не выполнена, предоплата не возвращена. В раздумьях - а не навестить ли мне ОБЭП.