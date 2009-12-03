Продвинуть сайт в ТОП3/ТОП5

Поисковые системы (SEO)Закрыт19 заявок372 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт - lkz Точка kz

Ключевики:

1. Биогаз

2. биогазовые установоки

3. Строительство биогазовых установок

Сайт должен выводится в google.kz, google.ru, yandex.kz, yandex.ru, rambler.ru, mail.ru

ВНИМАНИЕ ! Ключевые слова обновлены.

Пожалуйста сразу указывайте общие сроки и стоимость.

14 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
  • Похожие заказы

  • Внутренняя оптимизация. Рекомендации.

    $300

    Ищу профессионального оптимизатора. Необходимо предоставить аудит сайта, его технический анализ. Написать рекомендации по улучшению внутренней оптимизации и провести ее. Сроки 1-2 дня. Бюджет до 300 у.е.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Продвижение сайта braindumps.com.ua

    $250

    Необходимо продвигать сайт любыми, но легальными способами и привлекать целевой трафик. Не используя нагон трафика. * Ссылки на профильных форумах * обмен ссылками (с профильными сайтами) ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение сайта автомематики

    $2500

    Требуется продвижение сайта автомематики, по ВЧ запросам, (пример: купить авто, продать авто, авто итд). Пишите четко: сроки, цена, методы. Будем работать тока с профессионалами, подтвердившими свою квалификацию.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • SEO для traderise.com

    $500

    Продвижения саита в google.com yandex.ru yahoo.com msn sait traderise.com B2B zaprosi top 10 v google (50 Keywords) Keyword Research Optimization of Title, Description &amp; Keyword tags mage Alt Tag Optimization H1/H2 Tag Optimization Content Optimization XML Sitemap Creation &amp; ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Повышение посещаемости 2

    Внимательно прочитайте нижеследующий текст, прежде чем делать предложение. Есть сайт http://imagec.ru Аукцион радио товаров. Стоит реклама от бегуна. Нужно привлечь посетителей, которым этот сайт на самом деле интересен. Без услуг сайтов платных кликов. Бегун не разрешает это делать. Прошу ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение статьями

    $250

    Предоставлю статью, ее нужно будет размножить качественно и разместить через любую биржу навсегда. В статье 2 ключевые фразы. Размещение на биржах будет на новом специально созданном аккаунте. Конкретный выбор бирж, площадок, механизма работы на усмотрение исполнителя. Предпочтение фрилансерам с ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение интернет магазина

    $100

    Здраствуйте дорогие фрилансеры .Требуется опытный человек который поможет продвинуть интернет магазин с очень уникальными товарами .пишите ваши методы и сроки Адрес самого ресурса ( lapo4ka.intwaystore.com )

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад