Продвинуть сайт в ТОП3/ТОП5

Продвижение сайта по запросу photographer in NYC / for Tourists выведение на первую стр гугл.
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Сайт - lkz Точка kz
Ключевики:
1. Биогаз
2. биогазовые установоки
3. Строительство биогазовых установок
Сайт должен выводится в google.kz, google.ru, yandex.kz, yandex.ru, rambler.ru, mail.ru
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