Продвижение сайта рекламного агентства

Требуется помощник seo-оптимизатора требования: 1) Общение по ICQ 2) Быть в сети с 9 до 19 по МСК 3) Оперативное выполнение заданий основное что нужно делать, это составление семантического ядра для сайтов Предпочтение будет отдаваться кандидатам с маркетинговым мышлением и аналитическими ...