Нужно прогнать сайт игровой тематики по каталогам

Нужно прогнать сайт по каталогам.

От вас полная подготовка всего необходимого, цена и сроки.

И сколько каталогов можете предложить.

Заявки оставляйте здесь, в приват не писать отвечать не буду.

После выбора исполнителя сам свяжусь с вами.