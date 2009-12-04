Попасть в DMOZ

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Попадание в дмоз(через форму добавления в каталог). Оплата по факту попадания. Top: World: Russian: Бизнес: Промышленные товары и услуги: Для производства: Обеспечение безопасности (8)

14 лет назад
D_Jinn
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
daxtertema
Тема 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$30
15 дней
«Тянет резину». То один сайт нужно, то другой, в договоре или указывает сроки, которые уже прошли («задним числом»), то указывайте ещё другие сайты для работы. Хотя были оговорены условия сразу. В-общем, трата времени, полмесяца потерял на этого заказчика и ни копейки не получил.
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