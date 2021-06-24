Необходимо подготовить список ключевых слов для SEO-продвижения в тематиках обязательного аудита и налоговых споров для B2B в России. Оценить конкуренцию, трафик и стоимость SEO-услуг по продвижению. Анализировать данные для эффективного продвижения в поисковых системах.