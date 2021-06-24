Продвижение сайта

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка178 просмотров

Продвинуть сайт по Санкт-Петербургу в Яндекс

4 года назад
yuriyivanov8484
Юрий 
41 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

reFLASHer
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$2000
60 дней
Работаю с Сергеем уже продолжительное время. Рекомендую как профессионала. Сайт за время сотрудничества значительно вырос в плане трафика и позиций.
Хороший заказчик. Спасибо!

Заявки фрилансеров

reFLASHer
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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