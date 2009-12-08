Для нового проекта (мода, индивидуальный стиль, индивидуальные конкультации по стилю) требуется продвижение в форумах и блогах. Не спам. Интересуют только те исполнители, которые давно (не менее полугда-года)зарегистрированы на различных женских площадках.

Сообщения типа "Наткнулась на интересный сайт, ссылка" не интересуют. Только комментарии, логично продолжающие открытые дискуссии, или создание новой темы и поддержка дискуссий в ней. Пожалуйста, присылайте примеры подобных работ (именно женская тематика, не обязательно мода) и ссылки на площадки, на которых сможете работать. Укажите, пожалуйста, две цены – за комментарий в открытой теме и за создание новой темы.

Спасибо.

P.S. Проект стартует до конца декабря, самый крайний срок – после новогодних каникул.