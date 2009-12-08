Нужна оптимизация и раскрутка нового сайта http://shutnik.com.ua.

Интересует попадание в 10 Google.Примерный список:подарки,подарки киев,купить подарок,подарок день рождения,Подарки на день Рождения и свадьбу,день влюбленных, подарки на 8 марта и 23 февраля,необычные подарки,интересные подарки,сувениры-список приблизительный и будет корректироваться.

Просьба расписать как можно подробней что и сколько стоит, как по оптимизации так и по раскрутке.

Пока хочу прицениться.