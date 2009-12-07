Увеличить PR/ИЦ сайта

http://hardmaster.info Сайту больше трех лет. SEO практически не проводилась. В настоящее время показатели: ТИЦ 30, PR 4. Бюджет обсуждаем. Готов к долговременному сотрудничеству. P.S. Предложения с предоплатами не рассматриваются. Либо разбиваем работу\оплату на части, либо еще как то. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо увеличить PR и/или ИЦ сайта. Текущие показатели сайта 0/0.
Только белые методы.
Интересует:
1) стоимость
2) через сколько будет виден результат
3) как долго продержится результат и есть ли какие-то гарантии
4) хотябые очерки того, что будет сделано
если вы хотите на месяц установить ссылки с sape.ru или аналогов, лучше меня не беспокоить
сайт: www.stihiya.kiev.ua
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