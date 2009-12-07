Увеличить PR/ИЦ сайта

Необходимо увеличить PR и/или ИЦ сайта. Текущие показатели сайта 0/0.

Только белые методы.

Интересует:

1) стоимость

2) через сколько будет виден результат

3) как долго продержится результат и есть ли какие-то гарантии

4) хотябые очерки того, что будет сделано

если вы хотите на месяц установить ссылки с sape.ru или аналогов, лучше меня не беспокоить

сайт: www.stihiya.kiev.ua