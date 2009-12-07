Необходимо добавить сайт в ЯК

Добрый день!

Есть сайт videohotels.ru

Есть так же огромное желание добавить сайт в ЯК, пробовал его добавить на платной основе, но приходит стандартная отписка, что сайт не соответствует требованиям каталога.

Необходимо выяснить причину по которой сайт отказываются принимать, направить заявку и получить подтверждение о готовности принять сайт в каталог.

Оплата сразу после размещения сайта в каталоге.

P.S. Просьба писать только тех у кого уже есть реальный опыт добавления сайтов в каталог. Предложения без стоимости и сроков рассматриваться не будут. В Аську и личку просьба не писать, только в проект.