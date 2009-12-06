Нужна оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок241 просмотр
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Есть сайт знакомств.Требуется составить семантическое ядро для укр. аудитории пару ВЧ, штук 10 СЧ и порядка 50-100 смежных НЧ,провести оптимизацию сайта .Рассмотрю другие варианты по продвижению.бюджет кризисный.Уставшим от жизни "профи",способным только торговаться и умно рассуждать-не беспокоить!я ищу адекватных людей,которые хотят прежде всего увидеть результат своей работы,а не стать миллионером за один клик!

14 лет назад
DenV
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
17 дней назад